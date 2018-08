Negatief zwemadvies bij strandjes Bernisse Zuidland Oostzijde

De omgevingsdienst geeft vrijdag een negatief zwemadvies voor het water in natuurgebied Bernisse bij Zuidland. Bij de twee naaste elkaar gelegen strandjes van Zuidland Oostzijde kun je beter niet zwemmen.

In mei en juli van dit jaar werd ook al tijdelijk afgeraden om te zwemmen in het water van Bernisse. Dat was vanwege blauwalg. Nu is er een overschrijding van de hoeveelheid gemeten bacteriën IE en E.coli. Die geven grote kans op maag- en darmklachten.