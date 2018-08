Rotterdams Kip Festival wil culturen verbinden: 'Iedereen is gek op kip'

Dit weekend kunnen kipliefhebbers genieten van allerlei kipgerechten, op het Kip Festival in Rotterdam. Het is de eerste keer dat het festival in Rotterdam wordt georganiseerd. Cateraars maken verschillende bereidingen van kip voor het publiek. Naast het eten is er ook muziek en dans.

''Kip is eigenlijk een allemansvriend, in elke cultuur. Van de hindoes tot moslims, westerlingen en de mensen met een Caraïbische achtergrond. Iedereen is gek op kip", vertelt Chris Konijnenburg, organisator van het festival.

Het Kip Festival werd vorige maand in Amsterdam georganiseerd en was een groot succes. Dit weekend is Rotterdam dus aan de beurt. "We hebben vorig jaar na afloop van de Amsterdamse editie best veel reacties van Rotterdammers gehad. Zij wilden het festival ook in Rotterdam hebben. Ik verwacht wel dat we een aantal fans over de vloer gaan krijgen. Ik hoop dat het een smeltkroes van alle culturen gaat worden, we proberen alles te verenigingen op één festival.''

Ook al draait het festival om vlees, de organisatie moedigt cateraars aan om zoveel mogelijk met biologische kip te werken. Er worden ook vegetarische kipgerechten klaargemaakt.

Het Kip Festival is van 24 tot 26 augustus te bezoeken in Het Park, naast de Euromast.