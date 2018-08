Deel dit artikel:











Leeuwin Lalana werpt vier welpjes, drie maken het goed Moeder Lalana - Foto: Diergaarde Blijdorp

Lalana, de Aziatische leeuwin van Diergaarde Blijdorp, heeft vier welpjes op de wereld gezet. Drie daarvan maken het goed, eentje is doodgegaan. De drie welpjes zijn nog niet voor bezoekers te zien, ze worden nog even in de kraamkamer gehouden.

Volgens Blijdorp is het nestje waardevol voor het voortbestaan van de soort. De vader, een leeuw uit Singapore die Aapel heet, stamt rechtstreeks af van twee leeuwen die in het wild leefden. Rond 1900 was dit soort bijna helemaal verdwenen, er waren nog maar ongeveer twintig Aziatische leeuwen over. Nu leven er zo'n zeshonderd in het wild in het noordwesten van India.