Tomasson in FC Rijnmond: 'Feyenoord wordt geen kampioen'

De clubs in de regio maken zich weer op voor de competitie. Sparta en FC Dordrecht spelen vrijdagavond hun tweede wedstrijd in de Keuken Kampioen Divisie. Feyenoord gaat op bezoek in Heerenveen, Excelsior bij NAC Breda.

In FC Rijnmond was oud-spits van Feyenoord, Jon Dahl Tomasson, te gast. Hij denkt dat Feyenoord het lastig gaat krijgen."Feyenoord heeft een prima selectie, maar gaat geen kampioen worden." Verder nam hij het op voor Sam Larsson. "Er wordt veel gesproken over Kuipvrees, maar ik vind dat totale onzin. Waarom? Hij wil graag de bal. Dat is een wereld van verschil." Ook de ontwikkelingen bij Excelsior, Sparta en FC Dordrecht werden besproken in FC Rijnmond. Bekijk hierboven de volledige uitzending..