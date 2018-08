Lopers Omloop van Goeree vertrokken onder donker wolkendek

Met bijna 700 deelnemers en meer dan 31 duizend euro op de teller voor het Sophia Kinderziekenhuis, is de wandeltocht De Omloop van Goeree vrijdagavond van start gegaan. De langste afstand is 110 kilometer en die moeten de deelnemers binnen 24 uur hebben afgelegd.

De weergoden zijn de deelnemers niet goedgezind. Naast een pittige afstand, deels zelfs over het strand, moeten de deelnemers ook rekening houden met regens, harde wind en een sterk dalende temperatuur. "Bij de start in Middelharnis was het nog wel droog", zegt RTV Rijnmond-verslaggever ter plaatse Sanne Waldekker. "Maar ze ploeteren door de wind en er komen hele donkere wolken aan."

"De 110 kilometer is een monstertocht voor de echte bikkels! Het kost bloed, zweet en blaren om de finish te halen", zegt de organisatie van De Omloop. "Maar als je vermoeid en uitgeput de eindstreep haalt, ben je ongelooflijk trots."

Bij de langste afstand van 110 kilometer loop je het hele eiland Goeree-Overflakkee rond. Het parcours gaat over stranden, door duinen, natuurgebieden, dorpen en over buitendijken. Op de route zijn er controleposten waar de deelnemers opgepept kunnen worden met drinken, eten en massages. In Ouddorp en Ooltgensplaat staat er een warme maaltijd klaar voor de wandelaars.

Je kunt de langste afstand ook in teamverband lopen, als een estafette. De laatste loper moet zaterdagavond uiterlijk om 19:00 uur over de finish in Middelharnis zijn.