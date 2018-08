Amsterdams urban-festival is gratis voor inwoners van Gorinchem

De organisatie van muziekfestival Encore in Amsterdam vindt de uitspraken van de Gorinchemse burgemeester over urban-muziek onzin en biedt een alternatief. Ze zet de deuren zaterdag gratis open voor de eerste driehonderd inwoners van Gorinchem die zich melden.

Burgemeester van Gorinchem Reinie Melissant zei vrijdagmorgen tegen RTV Rijnmond dat het muziekgenre 'urban' vanwege grotere veiligheidsrisico's niet welkom is op het Zomerfeest in haar stad. Daar spelen de organisatoren van het Amsterdamse r&b- en hiphopfestival handig op in.



"Op Encore Festival zijn de afgelopen jaren geen ongeregeldheden geweest en heerst er juist een gezellige en saamhorige sfeer. Wij willen morgen dus het tegendeel bewijzen door mensen uit Gorinchem met open armen te ontvangen. Culture Unites!'', zegt de organisatie.

Wie na vrijdagavond 22:00 uur nog naar Gorinchem wilde reizen voor het Zomerfeest, komt de stad waarschijnlijk niet binnen. Er wordt gemeld dat alle pleinen vol zijn. Er worden geen mensen meer toegelaten.