Dervisoglu leidt Sparta tegen Volendam naar eerste driepunter

Sparta heeft zijn eerste punten in de Keuken Kampioen Divisie binnen. De Rotterdammers wonnen vrijdagavond de thuiswedstrijd tegen FC Volendam met 2-0. Halil Dervisoglu maakte beide doelpunten voor de Kasteelclub.

In de eerste tien minuten gebeurde er op Het Kasteel niet zoveel. Maar daarna begon het kansen te regenen voor Sparta. Lars Veldwijk kreeg, na een slechte terugspeelbal, bijvoorbeeld de kans om de Rotterdammers op voorsprong te schieten, maar hij zag zijn schot geblokt worden.

Veldwijk baalt

Amper een minuut later was Veldwijk er weer vandoor. Na een mooie pass van achteruit nam hij de bal goed mee, maar kwam hij al snel de inlopende doelman Van Stappershoef op hem afkomen. Hij stopte de bal. Het schot wat daarop volgde ging over het doel.

De derde kans van Veldwijk in de zeventiende minuut leverde weer geen doelpunt én veel frustratie bij de spits op. Een hoekschop van Royston Drenthe kwam op het hoofd van de oud-spits van onder meer Excelsior en FC Groningen, maar Van Stappershoef lag weer in de weg.

Drenthe zelf schoot in de 20e minuut een vrije trap ook net naast. Na al deze kansen van Sparta ging de storm even liggen en werd er doelpuntloos gerust.

Dervisoglu trefzeker

Snel na rust was het Sparta dat eindelijk de score kon openen. Halil Dervisoglu kreeg de bal aan de linkerkant van het strafschopgebied, draaide naar binnen en krulde hem mooi in de rechterhoek: 1-0.

Sparta ging met de voorsprong door met aanvallen. Zo kreeg Mohamed Rayhi de kans om Sparta naar 2-0 te punteren, maar zijn inzet ging naast. Ook de kopbal van Stijn Wuytens belandde niet in het doel.

In de 85e minuut kreeg Sparta wat het verdiende. Het was opnieuw de jonge Halil Dervisoglu die zijn ploeg een dienst bewees door een doelpunt te maken: 2-0. Hij kreeg daarna ook de kans om een hattrick te scoren, maar de paal voorkwam dat.

​Scoreverloop

53' 1-0 Halil Dervisoglu85' 2-0 Halil Dervisoglu

Opstelling Sparta

Kortsmit; Saksela (Spierings 89'), Wuytens, Vriends, Martis, Drenthe; Duarte (Breinburg 81'), Harroui, Rayhi (Duplan 88'), Dervisoglu, Veldwijk