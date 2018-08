Deel dit artikel:











FC Dordrecht krijgt harde les van Jong Ajax

FC Dordrecht is vrijdagavond tegen een 5-2 nederlaag opgelopen tegen Jong Ajax. Op De Toekomst in Amsterdam was Ajax de betere ploeg. Wel scoorden de Schapenkoppen twee keer. Thomas Kok en Marko Maletic maakten de goals.

Al heel snel keek de ploeg van Gèrard de Nooijer tegen een achterstand aan. Kaj Sierhuis bracht in de derde minuut de beloften van Ajax via een stijlvolle omhaal al de 1-0. Daarna kreeg Dordrecht niet heel lang om even op adem te komen, want snel na de goal kreeg Ajax opnieuw een grote kans. Maar die ging voorlangs. Sierhuis scoort tweede

Na ruim dertig minuten voetbal kreeg FC Dordrecht echter wel weer een tegenslag te verwerken. De scheidsrechter gaf de ploeg van oud-Spartaan Michael Reiziger een strafschop. Het was doelpuntenmaker Sierhuis die achter de bal ging staan en de Amsterdammers niet teleurstelde: 2-0. Na ruim dertig minuten voetbal kreeg FC Dordrecht echter wel weer een tegenslag te verwerken. De scheidsrechter gaf de ploeg van oud-Spartaan Michael Reiziger een strafschop. Het was doelpuntenmaker Sierhuis die achter de bal ging staan en de Amsterdammers niet teleurstelde: 2-0. Vijf minuten daarna kon FC Dordrecht wel wat terugdoen. Middenvelder Thomas Kok faalde niet en maakte de aansluitingstreffer. Met die stand zochten beide ploegen de kleedkamer op. Ajax loopt uit

Na kansen voor beide goals was het toch weer Ajax dat in de tweede helft een ruimere voorsprong nam. Ché Nunnely schoot uit een vrije trap de 3-1 binnen. Na kansen voor beide goals was het toch weer Ajax dat in de tweede helft een ruimere voorsprong nam. Ché Nunnely schoot uit een vrije trap de 3-1 binnen. Ondanks twee grote kansen voor back Brandon Ormonde-Ottewill, kon de ploeg van De Nooijer niet voorkomen dat Ajax ook op 4-1 en 5-1 kon komen via de ingevallen Danilo. Wel scoorden de Schapenkoppen vlak voor tijd via Marko Maletic nog hun tweede doelpunt. Scoreverloop

3' 1-0 Kaj Sierhuis

35' 2-0 Kaj Sierhuis

41' 2-1 Thomas Kok

54' 3-1 Ché Nunnely

68' 4-1 Danilo

90' 5-1 Danilo

Opstelling

Janssen; Stankov, Breedijk Peijnenburg, Ormonde-Ottewil, Kok, Mourgos (Smith 72'); Cijntje (Schets 68'), Maletic, Zamouri (Hogesteger 81')