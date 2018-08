Henk Fraser over Sparta-Volendam: 'Paar spelers speelden hun eigen wedstrijd'

Sparta heeft zijn eerste overwinning in de Keuken Kampioen Divisie binnen. Met Henk Fraser voor het eerst op de bank op Het Kasteel in een officiële wedstrijd, wonnen de Spartanen woensdagavond met 2-0 van FC Volendam. Maar Fraser was na afloop niet helemaal tevreden.

"In de eerste fase krijgen we drie grote kansen en één vanuit een hoekschop", zegt Fraser tegenover RTV Rijnmond. "Dan sluipt er iets in de groep van we maken ze niet, maar het komt wel goed. Dan heb je een soort van misplaatste arrogantie.

Die maakt snel plaats voor onzekerheid. Want in die fase schoten we veel ballen uit. Een aantal van dat soort momenten volgden elkaar op. Ik heb ook in de rust aangegeven van: hou je rust en hou je aan de afspraken. Er waren een aantal die hun eigen wedstrijd speelden."

Tweede helft

In de tweede helft was het iets beter. "Daarna was het niet groots, maar hebben we de druk er wel op kunnen houden. En hebben we niks weggegeven in de tweede helft. Wat dat betreft is het een meer dan verdiende overwinning. Maar we hebben het onszelf onnodig moeilijk gemaakt."

Bekijk hierboven heel het interview met Fraser.