Nieuwe winkel van boekhandel Donner Rotterdam gaat bijna open

Binnen vijf jaar van een faillissement naar een nieuwe zaak die in 2019 officieel wordt geopend. De Rotterdamse boekhandel Donner geeft niet op. Vijf werknemers organiseerden in 2014 een crowdfunding om de zaak overeind te houden. Over ruim een week bereiken de mannen een mijlpaal.

Boekhandel Donner zit in het rijksmonument aan de Coolsingel. Op 3 en 4 september sluit de zaak twee dagen de deuren voor een inpandige verhuizing naar de nieuwe winkel. Die is er al deels, maar moet nog worden afgebouwd. Op 5 september gaat de winkel weer open in het nieuwe deel.

"We verhuizen de voorraad van de begane grond en verdieping -1 naar de andere kant van het gebouw. Daar gaan we de nieuwe winkel al opzetten", legt Leo van der Wetering, een van de vijf redders, uit op Radio Rijnmond. "Volgend jaar wordt er ook nog een atrium aan de achterkant gebouwd en er komt een nieuwe ingang aan het Binnenwegplein."

"Het is onvoorstelbaar hoe we de boekhandel uit de dood hebben weten te herrijzen na het faillissement", zegt Van der Wetering trots. Via crowdfunding en private investering hebben de werknemers genoeg geld binnen gehaald om een doorstart te maken. "Langzamerhand lijkt het echt weer de winkel te worden die het was."

"We hadden in 2016 750 duizend bezoekers, wat toch een enorm aantal is", vertelt Van der Wetering. "Het blijkt dat het papieren boek echt niet dood is, integendeel."

Hij hoopt en gelooft dat mensen ook in de tijd van webshops nog graag door een fysieke boekhandel lopen. "Het is een ervaring om door de winkel te lopen, te zien wat er te koop is aan boeken en kado's."

In de nieuwe winkel komt een theater waar 150 mensen kunnen kijken en luisteren naar boekoptredens of andere activiteiten. In 2019 wordt de gehele nieuwe winkel geopend.