Veerhaven klaar voor zestiende drijvende concert

Het zestiende Veerhavenconcert vindt dit weekend plaats. Vrijdag is de haven al grotendeels leeg en zal het grote ponton voor de musici worden binnengevaren.

“Het is nu nog leeg, maar het zal morgen volle bak zijn, we hebben een fantastische bezetting”, zegt Wendy van Bodegom van de organisatie van het Veerhavenconcert.

Het zal voor het eerst zijn dit jaar dat het Nederlands Philharmonisch Orkest - met 125 musici - op het drijvend podium te horen en te zien is. Het podium is transparant en wordt geflankeerd door de historische zeilschepen in de Veerhaven. Kleine sloepjes kunnen gratis invaren.

Dit jaar gaat het Rotterdams Philharmonisch Orkest niet optreden. “Het is altijd het eerste orkest dat we vragen, maar zij zijn met een hele mooie tournee bezig nu.” En, zegt ze: “Ze zijn er inmiddels ook al wel meer dan tien keer geweest.”

De 19-jarige violiste Hawijch Elders zal dit weekend optreden met het orkest achter zich. Zij speelt al dertien jaar viool en heeft gestudeerd aan Codarts en het Erasmiaans Gymnasium. “Ik ben ervoor gevraagd. Dit is een heel grote eer en ik heb er heel veel zin in.” Een paar jaar geleden heeft ze wel in het voorprogramma gestaan. “Maar nu sta ik er met een heel groot orkest, dat klinkt toch heel anders.”

Het Veerhavenconcert is op zaterdagavond vanaf 19:45 uur én zondagmiddag vanaf 14:00 uur, waarbij er zondag extra veel aandacht is voor de jeugd en het jonge talent in Nederland en daarbuiten. De concerten zijn gratis toegankelijk.