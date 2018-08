Blikseminslag heeft vrijdagavond in Rhoon voor een brand veroorzaakt. De bliksem trof een woning aan de Karel Appellaan en sloeg in op de zolder.

De brand was snel geblust. Er was op dat moment niemand thuis. Er raakte niemand gewond.

Ook in Waddinxveen was brand door bliksem. Die brand was ook snel geblust en ook daar raakte niemand gewond.