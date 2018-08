Liveblog teruglezen: 'hondenweer' bij 'helletocht' Omloop Goeree-Overflakkee

Het was een zware Omloop dit jaar, zeggen deelnemers die 110 kilometer lang wind, regen en donder hebben doorstaan.

De eerste deelnemers van de Omloop Goeree-Overflakkee zijn zaterdagochtend rond 11:00 uur over de eindstreep gekomen. Erik Daalder uit Almere was de eerste. Hij liep net iets meer dan zestien uur. Lopers kampen met blaren.

"Dit was eens en nooit weer", zegt een jongen net nadat hij de finish heeft gehaald. "M'n vader is na 50 kilometer uitgevallen, dus ik heb de laatste 60 kilometer helemaal alleen moeten lopen. Dat is dan best wel zwaar, met die regen."

"Een helletocht", zegt een dame met een medaille om de nek en een bos bloemen in de armen. "Het was niet normaal. Alles was aanwezig van ellende. Storm, regen, onweer, nog nooit meegemaakt."

"Het was hondenweer, ik heb nog nooit zoveel water gehad onderweg", zegt ook Leen die voor de 25e keer over de finish loopt.

De langste afstand was 110 kilometer en die moesten de deelnemers binnen 24 uur hebben afgelegd. Vrijdagavond vertrokken de deelnemers vanuit Middelharnis. De laatste loper moest zaterdagavond uiterlijk om 19:00 uur over de finish in Middelharnis zijn.