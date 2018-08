Flinke neerslag gevallen in onze regio

In verschillende plaatsen in onze regio zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag grote hoeveelheden neerslag gevallen. Stellendam en Hellevoetsluis en omgeving kregen meer dan 40 millimeter regen te verwerken. Dat meldt onze weerman Jules Geirnaerdt.

Normaal valt in het westen in heel augustus circa 90 millimeter. Naast de regenval was er ook fel onweer. Ter vergelijking: 1 millimeter neerslag is 1 liter per vierkante meter.

Het neerslagtotaal kan komende uren in het westen verder oplopen. In het hele land komen buien voor, maar in de kustgebieden zijn de buien als gevolg van van het relatief warme zeewater extra pittig. Er is kans op onweer en windstoten tot 75 kilometer per uur.