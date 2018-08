Deel dit artikel:











Jury The Voice Senior lyrisch over Dordtse zangeres Noble (71) Noble met haar coach - Foto: RTL/Talpa Noble met de hond op schoot, dochter Menke en de kleinkinderen

"You go back to her, and I go back to black", zong de Dordtse zangeres Noble vrijdagavond in de talentenshow The Voice Senior van RTL/Talpa. De juryleden staken na die woorden uit het liedje Back to Black van Amy Winehouse hun enthousiasme niet onder stoelen of banken.

"Hier wordt de volgende dag over gesproken", "wat een stem" en "superstoer wijf" was het jubelende commentaar van juryleden Gerard Joling, Gordon, Marco Borsato, Ilse de Lange en Angela Groothuizen. De 71-jarige Noble zat vrijdagavond zelf thuis met haar dochter Menke en diens dochter en zoon en de twee beste vrienden van Menke te kijken naar de blinde audities van zangwedstrijd The Voice Senior. Dat is een talentenjacht voor zangers en zangeressen die wat ouder zijn dan de deelnemers aan de meeste programma's. Hoewel iedereen in het gezelschap natuurlijk enorm trots is op de 71-jarige Noble, vond ze het zelf wat minder om zichzelf terug te zien. Toch keek ze gewoon mee. "Ik ga mezelf natuurlijk niet verstoppen", zegt ze tegen RTV Rijnmond. "Ik dacht: die zingt aardig." Ze vond het wel prachtig om de reacties en de rest van de show nog een keer goed te kunnen zien. "De helft gaat langs je heen als je daar staat." Internationale doorbraak Noble vindt haar competitie erg goed. "Ik vond het ook leuk om de anderen te zien. Vooral Bob, die zong Frank Sinatra." Ze ziet ook verschil tussen deze deelnemers en die van andere talentenjachten. "Kijk, die jongeren kunnen misschien wel beter zingen, maar ze zingen allemaal hetzelfde. Dit is totaal verschillend." Noble vindt haar competitie erg goed. "Ik vond het ook leuk om de anderen te zien. Vooral Bob, die zong Frank Sinatra." Ze ziet ook verschil tussen deze deelnemers en die van andere talentenjachten. "Kijk, die jongeren kunnen misschien wel beter zingen, maar ze zingen allemaal hetzelfde. Dit is totaal verschillend." De zangeres, die naast het podium Marianne Nobel heet, wordt achter de microfoon graag aangeduid met 'Noble'. "Dat is voor m'n internationale doorbraak", zegt ze spottend. Volgende week is nog een ronde blind auditions, de week daarop zijn de knock-outs al, daar is Noble weer in de spotlights te zien. "Het moet voor die oudjes allemaal niet te lang duren natuurlijk." Kijkcijfers The Voice Senior kende qua kijkcijfers een goede start. Het programma trok 1.569.000 kijkers en was na het NOS Journaal het best bekeken tv-programma van de vrijdagavond. The Voice Senior kende qua kijkcijfers een goede start. Het programma trok 1.569.000 kijkers en was na het NOS Journaal het best bekeken tv-programma van de vrijdagavond.