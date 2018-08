'Rotterdam gaat eigen koloniaal verleden onderzoeken'

Rotterdam laat zijn eigen koloniale verleden uitzoeken, zo meldt dagblad Trouw zaterdagochtend. De uitkomst van dit onderzoek wordt over twee jaar verwacht.

Het wordt uitgevoerd door het Koninklijk Instituut voor Land- en Volkenkunde (KITLV) in Leiden. Dat bevestigt directeur Gert Oostindie.

Volgens Oostindie is Rotterdam de eerste stad die zijn koloniale verleden grondig laat onderzoeken. Hij vindt dat belangrijk, omdat Rotterdam een multiculturele stad is met veel inwoners van wie de voorouders te maken hadden met de slavernij.

In Rotterdam heerst discussie over een aantal historische namen in het straatbeeld van de stad. Aanleiding was de naamsverandering die kunstcentrum Witte de With aankondigde. Volgens kunstenaars was Wiite de With 'een foute zeeheld'. Daarom wilde de gemeenteraad een feitenonderzoek naar het Rotterdamse koloniale en slavernijverleden.

Een andere naam waaraan gedacht kan worden, is Piet Hein. Van deze zeevaarder staat een standbeeld in Rotterdam-Delfshaven.