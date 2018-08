Politiek010: 'Energietransitie gaat heel veel 'gewone' banen opleveren'

Het nieuwe Rotterdamse college wil vol inzetten op de overgang naar groene energie. En dat levert ontzettend veel banen op voor 'gewone' Rotterdammers, zegt burgemeester Aboutaleb in Politiek010. "Als je 20.000 tot 30.000 woningen gaat isoleren, zonnesystemen op daken zetten of restenergie leveren. Heb je uitgerekend hoeveel handjes dat zijn?"

Volgens Aboutaleb gaat het hierbij niet on high-techbanen, maar om mbo-banen. "Dat is precies het type werk dat wij in Rotterdam nodig hebben." Hij denkt dat de mensen die de komende jaren hun baan verliezen in de haven dit werk kunnen gaan doen.

"Daarmee gaat die energietransitie dus niet alleen om minder CO2-uitstoot en schone lucht, maar het gaat om de nieuwe banen." Het aanpakken van de duurzaamheid in de gebouwde omgeving en de haven wordt volgens Aboutaleb de banenmotor van Rotterdam.