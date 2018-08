BING hoeft voormalige Schiedamse ambtenaar niet te betalen

Voormalig topambtenaar Hans Boet van Schiedam heeft geen recht op een schadevergoeding van onderzoeksbureau BING. De rechtbank Midden-Nederland heeft een vordering van ruim 8 ton afgewezen.

Boet eiste dat geld omdat hij vond dat het rapport van BING en voormalig directeur Jaap ten Wolde verantwoordelijk voor zijn vertrek bij de gemeente waren. BING deed onderzoek naar de angstcultuur binnen Schiedam ten tijde van burgemeester Wilma Verver.

Boet had in eerdere uitspraken gelijk gekregen en ook bleek dat BING fouten had gemaakt. Maar de rechtbank vond dat daarmee niet was vastgesteld dat er ook een verband was met zijn vertrek uit Schiedam.

Boet was immers akkoord gegaan met zijn buitengewoon verlof, de verlenging daarvan en de uiteindelijke vertrekregeling.

Recent had een andere rechter al vastgesteld dat de conclusies van BING in 2011 onvoldoende was voor strafontslag. En ook dat de verhouding tussen Boet en zijn afdeling was verstoord.

Volgens de rechtbank in Utrecht voldoende gronden om de eis van Boet in deze bodemprocedure af te wijzen.

Boet kreeg eerder een vertrekregeling van enkele tonnen. Ook werd hem onlangs het recht op een uitkering voor ruim 2 jaar toegewezen.