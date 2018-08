Deel dit artikel:











Leerlingen tijdelijk uit basisschool Rockanje vanwege schimmel Westvoorne

Ongeveer 130 leerlingen van basisschool De Zeewinde in Rockanje krijgen tot 1 oktober les in het voormalig schoolgebouw De Driehoek in Oostvoorne. Aanleiding is de constatering van schimmel en een slechte luchtkwaliteit in het pand van de school in Rockanje.

De leerlingen gaan pas vanaf woensdag naar het tijdelijke verblijf en zijn daarom maandag, wanneer het nieuwe schooljaar begint, en dinsdag vrij. De Zeewinde vraagt aan ouders hun kinderen op die dagen zo veel mogelijk zelf op te vangen. Het vervoer naar Oostvoorne vanaf woensdag wordt geregeld. Een verontruste ouder laat aan RTV Rijnmond weten dat vorig schooljaar 'tientallen kinderen' verschillende gezondheidsklachten hebben gekregen. De school en gemeente Westvoorne zouden al langer van de problemen afweten. Ouders en leerlingen meldden aan het schoolbestuur gedurende het jaar aanhoudende gezondheidsklachten. Oorzaken van de hoge concentratie schimmelsporen zouden de vloerbedekking en een droge, stinkende put zijn. Een woordvoerder van de gemeente Westvoorne kan dit niet bevestigen. De afgelopen maanden zijn aan het schoolgebouw aanpassingen gedaan. Zo zijn er ventilatieroosters geplaatst en is er vloerbedekking uit twee lokalen verwijderd. Dit heeft nog niet geleid tot verbetering van de luchtkwaliteit. Maandag houden de gemeente Westvoorne en basisschool De Zeewinde in sporthal De Merel in Rockanje een informatiebijeenkomst voor de ouders.