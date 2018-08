Excelsior zegeviert tijdens 'Avondje NAC'

Excelsior heeft zaterdagavond NAC in Breda met 2-0 verslagen. Bij het weerzien van oud-trainer Mitchell van der Gaag scoorden Ali Messaoud en Jeffry Fortes. Door de overwinning op NAC heeft Excelsior vier punten en bezet het voorlopig de zevende plaats, één plek boven stadsgenoot Feyenoord.

Voor beide doelen gebeurde er eigenlijk weinig totdat Excelsior in de vijftiende op voorsprong kwam. Na een goede actie van Anderson kwam de bal tussen twee NAC-verdedigers in. Ali Messaoud kon profiteren en de bal binnenschieten: 0-1.

Na de goal van Excelsior zette NAC aan en kreeg het via een hoekschop een kans, maar kon Jurgen Mattheij net op tijd de bal van de lijn halen. Even later ging een vrije trap van Ilic net over het doel van Sonny Stevens. Daardoor zochten de ploegen de kleedkamer op met een 0-1 ruststand.

2-0 op goede moment

Juist nadat NAC aanzette in de beginfase van de tweede helft, scoorde Excelsior. Anderson hield de bal aan rechterkant goed bij zich en passeerde een paar NAC-verdedigers. Hij schoof de bal terug op Jeffry Fortes, die prima binnenschoot.

NAC ging daarna op jacht naar de aansluitingstreffer. Kastaneer en Fernandes waren er dichtbij, maar zagen hun inzet overvliegen.

VAR-moment

Een vermeende handsbal van Jurgen Mattheij leverde nog de meeste consternatie op. De VAR bekeek het moment terug en de scheidsrechter besloot daarna de bal op de stip te leggen. Oud-speler van Excelsior en Feyenoord, Mitchel Te Vrede, scoorde echter niet vanaf elf meter. Sonny Stevens redde goed.

NAC probeerde daarna nog de aansluitingstreffer te forceren, maar dat lukte niet meer.

Opstelling

Stevens; Fortes, Matthys, Mattheij, Burnet; Messaoud (El Hankouri 88'), Mahmudov (van der Meer 81'), Schouten, Koolwijk; Anderson (Haspolat 75'), Omarsson

Scoreverloop

15' 0-1 Ali Messaoud54' 0-2 Jeffry Fortes