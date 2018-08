Deel dit artikel:











Volg NAC Breda-Excelsior op Radio Rijnmond NAC Breda-Excelsior

Excelsior maakt zich op voor een Avondje NAC. De Kralingers komen in Breda een oude bekende tegen: niemand minder dan voormalig trainer Mitchell van der Gaag is de eindverantwoordelijke bij de ploeg uit Noord-Brabant. Natuurlijk is RTV Rijnmond bij dit duel aanwezig.

NAC Breda-Excelsior is live te volgen in Radio Rijnmond Sport. Het programma start om 20:00 uur en duurt tot en met 23:00 uur. Ronald van Oudheusden presenteert de show. Dennis Kranenburg is de radiocommentator in het Rat Verlegh Stadion. Later komt ook een liveblog online. Wil je meepraten over deze wedstrijd? Laat dan hieronder een reactie achter.