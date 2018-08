Engel looft geld uit voor tips over Fort Oranje

De voormalige Rotterdamse huisjesmelker Cees Engel looft een beloning uit van twintigduizend euro voor informatie over projectplannen om de omstreden camping Fort Oranje te sluiten.

Hij wil ook informatie over vermeende afspraken van de gemeente Zundert, waar de camping onder valt, met onder meer politie en justitie om rechtszaken over het sluiten van de camping te beïnvloeden. Verder is Engel ook op zoek naar bewijs voor zijn vermoedens over bescherming van de overheid door de rechtbank in Breda.

De gemeente Zundert sloot Fort Oranje, omdat de leefomstandigheden erg slecht waren. Er woonden onder anderen veel Oost-Europese arbeidsmigranten. Engel denkt dat de actie van de gemeente uitsluitend is bedoeld om hem financieel leeg te trekken. De schade loopt volgens hem in de miljoenen. Engel wil de gemeente aansprakelijk stellen.