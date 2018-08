De vragen van 25 augustus 2018

Pimp my brommobiel

Tijdens de uitzending van zaterdag 25 augustus werden onder meer de navigatieperikelen bij het gebruik van brommobielen besproken, passeerde de geschiedenis van een Rotterdamse begraafplaats de revue en bracht Gino van Weenen zijn dichtkunsten ten gehoren.





Brom Brom

Janneke Terlouw wilde graag het volgende weten:

Ik rij in een brommobiel en vraag me af waarom daar geen tom tom voor beschikbaar is.





Wasmiddel met zonder bleek

Hendrik-Jan van Katwijk vroeg ons:

Vroeger hoorde je in reclames steeds: “Wasmiddel, nu zonder bleek!” Maar bestaat er nu nog wel een wasmiddel MET bleek? En zo nee, kun je dan zelf een scheutje bleek toevoegen? Zo ja, hoeveel? En of moet dat dan in een soort van inweek staan en zo ja, Hoelang?





Alle lof voor Brussel

Jaap Gelderblom belde ons en vroeg:

Waarom wordt witlof ook wel Brusselslof genoemd?





Big Bieb is watching you

Bob van Linge uit Schiedam-Spaland vraagt:

Als ik boeken leen in de bibliotheek, worden de gegevens over welke boeken ik heb geleend dan voor altijd bewaard?





Fladderende vlinders

Ineke Broek wilde graag weten:

Waarom fladderen vlinders en vliegen ze niet gewoon?





Keizerlijke salade

Venno Cladder belde ons en vroeg:

Ik ben dol op Ceasar salad, liefst eet ik het elke week, maar hoe komt dit gerecht aan zijn naam en waarom bestaat het uit de bekende ingrediënten?





Stalen ballen

Henk Epskamp vroeg:

Hoe maken ze de stalen knikkers die in kogellagers zitten?





Bewaartermijn bankafschriften

Tom Schot wilde graag het volgende weten:

Moe je tegenwoordig nog steeds 5 jaar jouw bankafschriften bewaren?





Wit uitgeslagen vaas

Cobelien van Nieuwkasteele mailde ons en vroeg:

Hallo, mijn mooie kristallen vaas is van binnen wit uitgeslagen. Ik heb Google al geraadpleegd: azijn/soda, citroensap, kunstgebitreinigingstablet, zou werken, maar niets heeft geholpen. Wie weet raad?





Karnemelk versus muggen

Peter van Die vroeg ons via Facebook:

Waarom wordt mijn dochter gestoken door muggen en ik niet? Ik drink karnemelk. Heeft dat er wat mee te maken?