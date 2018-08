Deel dit artikel:











Enorm luxejacht Lonian (87 meter) vaart naar Rotterdam De Lonian - Foto: Feadship

87 meter lang en 14 meter breed is het megajacht Lonian. Het schip ligt bijna vier meter in het water en naast de eigenaren is er ruimte voor twaalf gasten en 27 bemanningsleden. Zondag vaart de Lonian vanuit Aalsmeer naar Rotterdam.

Van zondag op maandag overnacht het schip in Alphen aan den Rijn, maandag vaart de Lonian door de Gouwe en de Hollandsche IJssel naar Rotterdam. Feadship heeft er drie jaar aan gebouwd, op verschillende locaties. De Lonian is onlangs gedoopt en komt naar een Rotterdamse werf voor de grotere buitenboord-elementen zoals het roer en de propellers. Als alles goed gaat, wordt het schip daarna naar de Noordzee gesleept voor een testvaart.