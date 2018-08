Waarschuwingen en dikke prenten bij actie verkeersveiligheid West-Kruiskade

Deel dit artikel:











Op de West-Kruiskade en de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam-Centrum hebben de RET, politie en gemeente zaterdag een actie gehouden tegen gevaarlijk verkeersgedrag. "Dubbel parkeren of plotseling stoppen leidt in deze drukke straten tot levensgevaarlijke situaties."

Wim Knoops kan het weten. Hij was jaren wijkagent in deze buurt en is nu sectiechef Tram bij de RET. Chauffeurs klagen vaak over automobilisten die plotseling stoppen, of snel nog even voor de tram langs schieten om om een dubbel geparkeerde auto heen te rijden. "Dat leidt tot noodremmingen en vertragingen", zegt hij. "Een noodremming kan een ongeluk voorkomen, maar passagiers kunnen zich wel bezeren bij zo'n plotselinge stop. En het gaat veel te vaak toch mis. Sinds 2010 zijn er meer dan honderd ongelukken gebeurd op deze straten. Mensen realiseren zich niet dat er een tram aan kan komen. En een tram weegt 40 ton. Die staat niet zomaar 1-2-3 stil." Om mensen bewust te maken van hun gedrag, is een team RET'ers zaterdag op pad. Ook handhavers van de gemeente en de politie doen mee aan de actie. Dubbelparkeerders worden aangesproken, maar er worden zo nodig ook bonnen uitgeschreven. "Kort stilstaan voor laden, lossen of iemand afzetten mag, maar bijvoorbeeld wachten op boodschappen niet", zegt Knoops. "De boete daarvoor bedraagt 95 euro. En snel de trambaan op schieten als er een tram aankomt, betekent dat je de tram geen voorrang verleent. Dat is een boete van 230 euro." Perry de Winter zit op een bankje op de stoep. Hij vindt het een goede actie. "Het loopt de spuigaten uit. Mensen laten hun auto midden op straat staan om even roti te gaan halen. En dan zit er een tram vol mensen te wachten omdat ze de rijbaan blokkeren."