Dirk Kuyt pakt eerste prijs met Feyenoord Onder 19

Feyenoord Onder 19 heeft zaterdagmiddag de supercup gewonnen. Op De Herdgang in Eindhoven versloeg de ploeg van Dirk Kuyt PSV met 3-2. Het is voor Kuyt zijn eerste officiële prijs als trainer.

De doelpunten aan Feyenoord-zijde werden gemaakt door Orkun Kokcü, Lutsharel Geertruida en Naoufal Bannis.

Dirk Kuyt vond dat zijn ploeg de eerste helft goed begon. "We controleerden de wedstrijd. We zeiden op de bank dat we onszelf vergaten te belonen.

Plots scoort Orkun Kokcü een schitterende bal in de bovenhoek en dat was ook terecht, denk ik. Daarvoor hadden we aantal momenten dat we ook hadden kunnen scoren. En als PSV gevaarlijk was, was dat door toedoen van onszelf."

Scoreverloop

45' 0-1 Orkun Kokcü62' 1-1 Ihattaren69' 1-2 Lutsharel Geertruida82' 2-2 Vertessen85' 2-3 Naoufal Bannis

Maandag is in FC Rijnmond een reportage te zien van de supercupwinst van Feyenoord.

Bekijk hierboven het volledige interview met Kuyt, een gesprek met Wouter Burger én wat feestbeelden.