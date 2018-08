Geen spoor van 'kabelbaan over de Maas' op de geplande openingsdag

Rotterdammers dromen graag. Niet alleen over een toekomst als nieuwe hoofdstad van Nederland, maar ook twee jaar geleden al, toen vier ondernemers aankondigden een kabelbaan over de Maas te gaan bouwen. Het Facebookevenement van de opening kreeg binnen afzienbare tijd tienduizenden likes. Die opening zou zaterdag 25 augustus zijn, maar van een kabelbaan natuurlijk geen spoor.

Ondanks een aantal interviews met media, waaronder een gesprekje op Radio Rijnmond, hadden de meeste mensen al snel genoeg door dat het waarschijnlijk om een grap ging. Zeker toen geen van de initiatiefnemers nog bereikbaar was.

Toch kregen bijna 100 duizend mensen zaterdag de melding '13:00 uur Opening kabelbaan 'The Dreamline' over de Maas'. Reden voor mensen die zichzelf op 'aanwezig' hadden gezet om de draak te steken met de hoax en iedereen die zo graag had gewild dat de kabelbaan er echt kwam.

"Half uur vast"

"Ik heb 2 tickets over voor het openingsfeest vanavond, inclusief VIP-tocht (eerste rit) in de kabelbaan. Iemand interesse?", vraagt iemand op Facebook. "Waar kan ik opstappen?", vraagt een ander. Jacqueline doet live verslag: "Zo het is al super druk. Flinke rij al voor de luchtbrug." Ook Sander is zogenaamd bij de opening en kan niet wachten: "Bijna aan de beurt, spannend!"

Tijdens de fictieve opening verloopt niet alles vlekkeloos. "Zojuist een half uur vast gezeten in de gondel", laat Dennis op Facebook weten.

Helemaal onrealistisch is het idee trouwens niet. In 1970 liep er voor de manifestatie Communicatie 70 een lange kabelbaan over de Coolsingel, Schouwburgplein en Weena.