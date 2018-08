Stratego-generaal uit Rotterdam wereldkampioen op snelheid

Nederlands kampioen en voormalig wereldkampioen Stratego Pim Niemeijer veroverde zaterdagavond opnieuw een wereldtitel. De 27-jarige Rotterdammer werd wereldkampioen Stratego Barrage op het WK Stratego in de vesting Naarden.

Barrage is een uitgeklede variant op Stratego, met als enige verschil dat spelers niet alle 40 stukken gebruiken, maar per persoon maar 8 stukken neer mogen zetten. Een potje barrage moet binnen tien minuten gespeeld zijn.

Pim legt uit dat het vooral om snelheid gaat: “Barrage is een race naar de vlag van de tegenstander met veel hobbels en stukken die in de weg staan. Dus mijn missie is altijd zo snel mogelijk bij de tegenstander zijn vlag te komen. Dat is mij dit WK goed gelukt.”