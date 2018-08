Deel dit artikel:











Bekerloting: Feyenoord naar Gemert, Excelsior Maassluis ontvangt PSV

Feyenoord heeft zaterdagavond VV Gemert geloot voor de eerste ronde van de beker. De bekerhouder gaat op bezoek in Brabant. Excelsior treft NEC in een thuiswedstrijd, Sparta gaat op bezoek bij VV Noordwijk. FC Dordrecht treft Almere City in een uitwedstrijd.

De amateurclubs ASWH en Excelsior Maassluis kregen ook hun tegenstander te horen. ASWH gaat op bezoek bij VV Eemdijk en Excelsior Maassluis mag zich opmaken voor een mooie wedstrijd. Zij spelen thuis tegen landskampioen PSV.