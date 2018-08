Poldervaart na NAC-Excelsior (0-2): 'Heel weinig weggegeven'

Excelsior heeft zaterdagavond zijn eerste overwinning behaald in de eredivisie. Bij NAC werd met 2-0 gewonnen. Voor trainer Adrie Poldervaart was het zijn eerste overwinning als trainer in het betaald voetbal.

"Een belangrijk breekpunt is de 2-0 en daarna de penalty", zegt Poldervaart tegenover RTV Rijnmond. "Als die erin gaat, dan gaat het publiek erachter staan. Dan krijg je een breekpunt. Sonny (Stevens, red.) pakt hem fantastisch dus dat heeft net even meegezeten."

Excelsior speelde in de tweede helft volwassen. "We wilden ze dwingen over de rechterkant. Ik vind dat dat grotendeels gelukt is. Dan moet je wachten op de momenten dat je druk kan zetten. In de omschakeling hadden we betere keuzes kunnen maken, maar als we konden pressen, deden we dat ook."

Bekijk hierboven heel het gesprek met Adrie Poldervaart terug.