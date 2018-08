Deel dit artikel:











Jong talent bestijgt podium in Veerhaven Het Veerhavenconcert in het Rotterdamse Scheepvaartkwartier (archieffoto). FOTO: Veerhavenconcert

Na een goed verlopen en drukbezocht Veerhavenconcert op zaterdagavond, is het zondagmiddag de beurt aan jonge talenten. Om 14.00 uur begint het Young Talent Concert in het Scheepvaartkwartier in Rotterdam.

De 'encore' van het zaterdagavondconcert bestaat uit jeugdige talenten. Zo zal de bastrombone van Pelle van Esch klinken, speelt het Rotterdams Jeugd Symfonie Orkest en is het Rotterdams Operakoor te horen. De presentatie van het middagconcert is in handen van sopraan Miranda van Kralingen. Het drijvende, transparante podium in de Veerhaven wordt geflankeerd door historische zeilschepen. Het concert is gratis toegankelijk voor publiek. Het is de zestiende keer dat het evenement wordt georganiseerd.