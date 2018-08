Joke Bruijs keert terug in GTST

De Rotterdamse actrice Joke Bruijs zal opnieuw te zien zijn in de soap 'Goede Tijden, Slechte Tijden'. Dat bevestigt ze aan RTV Rijnmond. In het nieuwe seizoen zal ze ongeveer een maand te zien zijn.

Bruijs speelde al eerder in de populaire serie die zich afspeelt in soapdorp Meerdijk. Tussen 2009 en 2010 en later in 2011 speelde ze de rol van Maria de Jong.

Maria is de moeder van de broers Rik en Danny. Bruijs nam de rol over van actrice Janine Veeren die het personage in 1996 en 1997 vertolkte.

Instagram

Het gerucht dat Bruijs zou terugkeren ging al langer rond. GTST-acteur Ferri Somogyi plaatste laatst een selfie met Joke Bruijs op Instagram. Later heeft hij die foto weer verwijderd.

Het nieuwe seizoen van GTST begint op 3 september.