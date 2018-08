Deel dit artikel:











Live SC Heerenveen-Feyenoord: St. Juste en Botteghin in de basis

Feyenoord neemt het zondagmiddag om half drie op tegen SC Heerenveen. In het Abe Lenstra Stadion wil Feyenoord, na de overwinning op Excelsior, de goede lijn doorzetten. Uiteraard is de wedstrijd live te volgen via Radio Rijnmond.

Onze Feyenoord-watchers Dennis van Eersel en Sinclair Bischop doen verslag in Friesland. Om 13.00 uur begint de Radio Rijnmond Sport-uitzending al, waar vooruit wordt geblikt op het treffen met de Friese ploeg. Ook blikken we terug op de wedstrijd van Excelsior van gisteren. Volg hieronder onze liveblog over de wedstrijd en praat onder dit bericht mee. Opstelling Feyenoord

Bijlow; St. Juste, Botteghin, Van der Heijden, Malacia; Clasie, Toornstra, Vilhena; Berghuis, Van Persie, Larsson Bijlow; St. Juste, Botteghin, Van der Heijden, Malacia; Clasie, Toornstra, Vilhena; Berghuis, Van Persie, Larsson Scoreverloop

-