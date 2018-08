Wisselvallig Feyenoord wint in Heerenveen na krankzinnige slotfase

Feyenoord heeft zondagmiddag gewonnen van SC Heerenveen. In het Abe Lenstra Stadion wonnen de Rotterdammers met 3-5. Jens Toornstra scoorde twee keer, Robin van Persie, Tyrell Malacia en Yassin Ayoub scoorden eenmaal. Heerenveen kwam in de slotfase van een 0-4 achterstand terug tot 3-4, maar Ayoub schoot Feyenoord toch nog naar veilige haven.

Feyenoord was vanaf het begin al de betere ploeg. Het was feller en voetbalde makkelijker dan Heerenveen. Het resulteerde in de vierde minuut in een mooie aanval met Jens Toornstra als eindstation. Steven Berghuis speelde Toornstra vanaf eigen helft met een mooie bal vrij, die vervolgens de bal over de doelman wipte. Een mooi moment voor de speler die in uitwedstrijden zo weinig scoort.

Solide

Lang hoefde de massaal meegereisde Feyenoord-supporters niet te wachten op het volgende doelpunt. Jeremiah St. Juste opende aan de linkerkant op Steven Berghuis. Hij gaf de bal voor op Van Persie, maar de bal ging aan hem voorbij. Omdat Toornstra de bal opnieuw inbracht kon Van Persie toch uithalen. En met succes: 0-2.

Op slag van rust kon Jens Toornstra zijn tweede uitdoelpunt maken. Oud-doelman van Feyenoord, Warner Hahn, speelde de bal zomaar in de voeten van de middenvelder. Hij twijfelde niet en schoot direct de bal op doel, wat resulteerde in een mooie treffer. Na de 0-3 van Toornstra floot de scheidsrechter de eerste helft af.

In de tweede helft schoot Feyenoord weer uit de startblokken. Tyrell Malacia zette in de 47e minuut zijn actie aan de linkerkant goed door en schoot kalm de 0-4 binnen. Na die goal gebeurde er, behalve een schotkans voor Sam Lammers, niet erg veel. Totdat uit het niks Heerenveen tot scoren kwam.

Bizarre slotfase

Een goede voorzet van de linkerkant werd door Morten Thorsby knap vallend binnengekopt.Na de 1-4 werd Feyenoord wat slordiger en kon Heerenveen via Kik Pierie zelfs op 2-4 komen. Jan-Arie van der Heijden was de schlemiel. Hij wilde een voorzet wegwerken, maar schoof hem in de voeten van Pierie, die niet faalde.

Een paar minuten later werd het zelfs 3-4 door Dave Bulthuis. Feyenoord dacht een krankzinnige slotfase tegemoet te gaan, maar een goede goal van Yassin Ayoub zorgde weer voor wat lucht én uiteindelijk de overwinning.

Opstelling Feyenoord

Bijlow; St. Juste, Botteghin, Van der Heijden, Malacia; Clasie (Ayoub 83'), Toornstra (Tapia 90+2'), Vilhena; Berghuis, Van Persie, Larsson

Scoreverloop

4' 0-1 Jens Toornstra15' 0-2 Robin van Persie45+1' 0-3 Jens Toornstra47' 0-4 Tyrell Malacia71' 1-4 Morten Thorsby85' 2-4 Kik Pierie89' 3-4 Dave Bulthuis90' 3-5 Yassin Ayoub