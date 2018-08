ARCHIEF RIJNMOND 19 aug 2018 - De dingen

Afgelopen week heb ik me afgevraagd wat de dingen eigenlijk van ons denken. Hoe de dingen die ons omringen tegenover ons staan.

En die vraag rees bij een miniem voorvalletje.

Ik zat thuis aan mijn bureau iets voor iemand in te pakken, ik was in de weer met een onhandig groot stuk bubbeltjesplastic, en daar stootte ik de draadloze huistelefoon uit z’n houder zo de tafel af.

Dat ding stuiterde op de grond en ik zag een van de batterijen er zo uit springen en in een kratje met singles verdwijnen.

Die ene batterij had ik zo weer gevonden, de andere batterij die er in had gezeten ook, die lag wat verderop, en zo’n telefoon zie je niet over het hoofd, maar waar was nou het klepje van die telefoon gebleven waarachter normaliter die batterijtjes schuilgaan?

Ik heb alles in een straal van anderhalve meter rond de plek waar de telefoon neerkwam onderzocht, maar geen klepje.

Het is een fenomeen dat ik vaker meemaak.

Het ene moment heb je iets nog in handen, of staat het voor je neus op tafel, het volgende moment valt het of vliegt het weg, en vind je het met geen mogelijkheid terug. Hoewel je weet dat het zich niet ver weg kan bevinden.

Op zulke momenten zie ik de kwijtgeraakte dingen mij als het ware om een hoekje staan uitlachen.

Alsof ze het erom doen.

Ik had dat van de week ook met een houten vogelbeeldje dat geloof ik van een of andere verre vakantie is meegekomen.

Tijdens het stofzuigen dacht ik nog: uitkijken met die slang. Zo meteen stoot je nog zo’n vogeltje van de schoorsteenmantel. En ja hoor, daar ging ie al. En uit het geluid waarmee het beeldje neerkwam, meende ik op te maken dat er iets van af brak.

Toen ik het oppakte, zag ik dat het vogeltje zijn kuif miste.

Waar kon die kuif gebleven zijn?

Klein, zwart dingetje moest het zijn, met aan de kant van de breuk blank hout.

Ik heb misschien wel een kwartier lopen zoeken, achter een speaker, tussen paperassen, in een kast met lp’s, maar geen kuif.

Ook dit onbetekenende dingetje zat mij natuurlijk alweer ergens uit te lachen.

Of was die kuif er al veel eerder afgebroken?

Je gaat in zo’n situatie aan alles twijfelen.

Denk ik écht dat de dingen zich vrolijk maken om hun onvindbaarheid voor mij?

Nee, natuurlijk.

Mensen zijn wel meesters in het projecteren van allerlei eigenschappen, én in het zien van oorzaken en gevolgen, ook waar die helemaal niet zijn, maar ik ben niet gek.

Althans niet in dit opzicht.

En van magisch denken heb ik ook geen last meer.

Als klein jochie had ik dat wel. Zoals alle kleine jochies.

Ooit vond ik in de zandbak bij ons huis het lichtgroene soldaatje terug waarvan ik zeker wist dat ik het op vakantie in Italië was kwijtgeraakt.

Hoe kon dat soldaatje in zijn eentje de weg terug naar huis hebben gevonden?

Het was me een raadsel.

Inmiddels weet ik dat de dingen willoos zijn.

Als je al met zeker recht íets op de dingen kunt projecteren dan is het onverschilligheid. Wat wij doen of laten, wat wij kwijtraken of zoeken, het zal de dingen een worst zijn. Ze vinden nergens iets van.

Die onverschilligheid die de dingen voor mij hebben, heb ik vooralsnog niet voor de dingen. Bij het zoeken naar iets dat ik ben kwijtgeraakt, kan er een fanatisme in me opkomen dat ook mezelf een beetje verbaast.

Soms denk ik: het leven is een lange poging om de onverschilligheid die de dingen jegens ons koesteren, zelf ook voor de dingen op te brengen.

Misschien, zo dacht ik van de week nadat ik het zoeken naar zowel de verloren vogelkuif als het weggeschoten telefoonklepje had gestaakt, misschien moet ik al dat kwijtraken-en-niet-terugvinden wel opvatten als een oefening in loslaten.



SPEELLIJST

DE TUNE

1. Ik mis je – John Verrkoost

LOUIS DAVIDS

Diverse liedjes van en montages over Louis Davids. Materiaal uit de tv-serie ‘Namen die je nooit vergeet’ van Wim Ibo uit 1968, een muzikale ode aan Davids uit 1970 en liedjes uit ‘Een avond met Wim Sonneveld’ van Wim Sonneveld uit 1964.

2. Als je voor een dubbeltje geboren bent – Jenny Arean

3. Waarom is de zee bij Scheveningen – Louis Davids & Margie Morris

4. Zoo zijn de vrouwen – Louis Davids

5. Waarom zou ik niet – Louis Davids

6. Ome Ko heeft radio - Frits Lambrechts

7. Weekend in Scheveningen – Louis Davids

8. Trammen – Toon Hermans

9. Ome Thijs – Wim Sonneveld

10. Goedenavond - Wim Sonneveld

11. Mijn vader heeft het nooit begrepen - Wim Sonneveld

AANKONDIGINGEN

12. Americanas – Metropole Orchestra Big Band