Keukenbrand bij Rotterdamse vestiging La Cubanita Keukenbrand bij Rotterdamse vestiging La Cubanita - FOTO: Thijs Kern

In de keuken van restaurant La Cubanita aan de Oostmolenwerf in Rotterdam is zondag aan het einde van de ochtend brand uitgebroken. Het vuur is inmiddels gedoofd en de brandweer doet onderzoek.

In verband met schoonmaakwerkzaamheden en waterschade kan het restaurant enkele dagen niet open zijn. De brand is ontstaan door kortsluiting in een koeling. Woningen boven het restaurant hadden geen last van de rook, maar de brandweer raadde aan om deuren en ramen gesloten te houden. De rook in het restaurant is door de brandweer met ventilatoren weggeblazen.