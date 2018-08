Per direct meer rijtuigen op hogesnelheidstrein naar Schiphol

Deel dit artikel:











De NS breidt het aantal rijtuigen van de Intercity Direct tussen Rotterdam en Schiphol in de spits per direct uit. De drukste trein, die van 07:41 uur, wordt uitgebreid van zes naar negen rijtuigen. Vanaf december rijden er ook meer treinen: niet vier, maar vijf per uur.

De hogesnelheidslijn tussen Rotterdam en Schiphol is met 19% de snelst groeiende verbinding, meldt de NS. Vooral de treinen tussen 07:00 en 09:00 uur zijn extra druk. Deze piek in het aantal reizigers wordt ook wel hyperspits genoemd. Een deel van de reizigers moet tijdens deze drukte staan, omdat er geen zitplaatsen vrij zijn. Forenzenseizoen van start

De maatregel wordt ingevoerd vlak voor de start van het forenzenseizoen. September is traditiegetrouw de drukste maand van het jaar. De maatregel wordt ingevoerd vlak voor de start van het forenzenseizoen. September is traditiegetrouw de drukste maand van het jaar. Op diverse stations zullen extra medewerkers staan om de reizigersstromen in goede banen te leiden. Op posters worden de drukste treinen met alternatieve reismogelijkheden getoond.