Van der Weijden haalt 4,3 miljoen euro op met Elfstedenzwemtocht

Maarten van der Weijden heeft met zijn Elfstedenzwemtocht 4,3 miljoen euro bij elkaar gezwommen voor onderzoek naar kanker. Dat bleek zondagmiddag bij de huldiging van de zwemmer in het Brabantse Waalwijk. Van der Weijden is vanaf nu ook ereburger van die plaats.

De zwemmer ging er aanvankelijk vanuit dat hij zo'n zeven ton zou binnenhalen. Dat is dus vele malen meer geworden.



Aanmoedigingen van mensen langs de kant hebben ervoor gezorgd dat de voormalig olympisch kampioen nog lang doorging met zijn tocht, zei hij.

Van der Weijden wilde tweehonderd kilometer afleggen langs de elf Friese steden, maar moest zijn tocht na 55 uur om medische redenen staken. Hij had toen 163 kilometer afgelegd.

De malaise kwam al na tien uur zwemmen, zei de voormalig inwoner van Dordrecht zondag. "Behalve specifieke pijn, zoals schuurplekken en hoofdpijn, is er die algemene roep van je lichaam om ermee te stoppen. Dan moet je toch maar stug doorgaan. De aanmoedigingen van de mensen en het besef dat ik met elke slag die ik maakte kankerpatiënten kon helpen, hebben me erdoor geholpen."

Van der Weijden had lovende woorden voor de Friese agrariërs, die hem met grote lampen vanaf de kant van licht voorzagen in de duisternis. "Ik dacht: er zullen wel een paar boeren staan. Maar het waren er iets meer dan een paar. Het is uiteindelijk nooit donker geweest en ook nooit stil."

Voor huldiging, met optredens van Guus Meeuwis en O'G3NE op het Raadhuisplein, zijn vele honderden mensen naar Waalwijk gekomen.

Maarten van der Weijden won goud op de Olympische Spelen in Peking op de tien kilometer zwemmen in open water. Hij zette de topprestatie neer nadat hij was genezen van acute leukemie.