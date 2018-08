Haar doel was honderd, maar het zijn er al driehonderd geworden. Buurtoma Celien Anches uit Rotterdam-West is zondag begonnen met het uitdelen van de eerste ingezamelde schooltassen aan kinderen die het thuis niet breed hebben.

Begin augustus begon ze met de inzamelingsactie #schooltassenchallenge om daarmee kinderen uit gezinnen met weinig geld het nieuwe schooljaar voorbereid laten beginnen.

"Het heeft me overvallen, die reacties waren overweldigend, we kregen aanvragen uit Almere en Amsterdam", zegt Celien. Haar huis in Rotterdam-West is een opslagplaats geworden voor rugzakken en schoolspullen die zijn gedoneerd.

"Ik heb zulke leuke positieve reacties gehad. Men vraagt of ik hier mee door wil gaan. Dan heb ik er een extra baan bij maar voor de kinderen doe ik alles."

Celien gaat een vervolg geven aan de #schooltassenchallenge. "ik ga er mee door, volgend jaar weer maar ik ga dit aan het einde van dit jaar ook wat doen, tijdens Sinterklaas en de feestdagen. Jullie nog niet van me af. We moeten niet vergeten dat er veel verborgen armoede is, waar kinderen onder lijden."

Dat wordt bevestigd door twee moeder die voor hun kinderen een school op komen halen.

'Ik zou wel een tas kunnen betalen, maar we moeten ons geld ook gebruiken voor dingen die belangrijker zijn dan een schoolspullen. We hebben het niet breed, we leven van leefgeld. En dan is alles wat je extra moet kopen heel moeilijk. Wat Celien doet is geweldig en superlief "