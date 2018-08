15-jarige regisseur strikt Joke Bruijs voor filmproject

"Camera, geluid, actie!" De instructies van de 15-jarige Merlijn Remmig klinken door de voormalige sodafabriek in Schiedam. Dit weekend is de locatie veranderd in een van de filmlocaties waar tijdens het 48 Hour Film Project Rotterdam een korte speelfilm wordt opgenomen.

De 15-jarige Merlijn Remmig uit Rhoon heeft een filmcrew verzameld waar hij een 'silent movie' mee maakt. En hij heeft niet de minste acteurs in de hoofdrol: de Rotterdamse actrice en zangeres Joke Bruijs en acteur Erik van 't Wout (ooit te zien in de jeugdserie Q&Q).

Joke speelt de rol van waarzegster en hoefde niet lang na te denken op de vraag om mee te doen. "Merlijn is pas 15 jaar oud en heeft vorig jaar ook meegedaan aan het 48 Hour Film Project. Ik vind het bijzonder dat iemand zoveel ambitie heeft en op deze leeftijd al zulke mooie dingen maakt. Dus ik dacht meteen: dat doe ik."

Sorry

Bruijs, die zelf binnenkort terugkeert in GTST , is geen onbekende bij het 48 Hour Film Project. Zes jaar geleden speelde ze samen met acteurs John Buijsman en Nasrdin Dchar in de winnende productie 'Sorry '.

Bruijs: "Daar heb ik hele goeie herinneringen aan. Later heb ik ook in de jury gezeten om inzendingen te beoordelen. En nu vroeg Merlijn mij voor een rol, dus hier ben ik weer."

[twitter:https://twitter.com/jaccovangiessen/status/1033296757147484160]

​

Merlijn probeert tijdens het 48 Hour Film Project een zo professioneel mogelijke filmcrew te verzamelen. Hij maakt daarbij dankbaar gebruik van de mensen die hij als kindacteur ontmoette.

"Omdat ik geacteerd heb, ken ik veel mensen met wie ik destijds producties heb gedaan. Ik heb ze gewoon een mailtje gestuurd met de hoop dat ze zouden kunnen. Toen ik nog acteerde, vond ik het werk achter de camera al veel leuker. Ik stond altijd mee te kijken bij de cameramannen en editors. Zo is het gekomen dat ik nu regisseer."

Bianca Remmig vindt dat haar zoon het goed doet in zijn rol als regisseur. "Merlijn laat zich goed horen en luistert ook naar anderen die met ideeën komen."

Of hij ook de baas kan zijn? Lachend: "Over mij wel! Hij is niet echt bazig, maar wel zelfverzekerd."