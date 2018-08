Neptunus zet Twins opzij met dubbele cijfers

Curaçao Neptunus heeft zondag, in de kampioensgroep van de honkbal hoofdklasse, Twins opzij gezet. De ploeg van Ronald Jaarsma had zeven innings nodig om de ploeg uit Oosterhout met 10-0 te verslaan.

Neptunus was vooral in de tweede en derde inning productief. De Rotterdammers kwamen in de tweede inning op een voorsprong van vijf punten.

In de inning die daarop volgde werden drie punten over de thuisplaat gebracht. In de zesde inning werd de eindstand bepaald op 0-10.

Neptunus speelt morgen opnieuw tegen Twins, maar dan in het Neptunus Familiestadion, omdat zaterdag de wedstrijd werd afgelast vanwege de weersomstandigheden.