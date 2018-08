'Gio' kritisch over Heerenveen-Feyenoord (3-5): 'Komen onnodig in de problemen'

Feyenoord heeft zondagmiddag gewonnen van SC Heerenveen. In het Abe Lenstra Stadion wonnen de Rotterdammers met 3-5. Feyenoord gaf nog bijna een 4-0 voorsprong weg in de slotfase; Heerenveen kwam nog terug tot 4-3. Daarom was trainer Giovanni van Bronckhorst na afloop niet helemaal tevreden.

De trainer legt na afloop niet de nadruk op het positieve of het negatieve. "Ik heb beide gedaan", zegt hij tegenover RTV Rijnmond.

"Over de eerste 75 minuten was ik uiterst tevreden. Alleen het laatste kwartier komen we onnodig in de problemen en geven we Heerenveen hoop, wat we in de eerste 75 minuten juist niet deden. De laatste fase van deze wedstrijd moet eruit, als dat eruit gaat dan ondernemen we stappen als team."

Ayoub

"Hij had vorige week al een uitstekende invalbeurt en speelt nu ook zijn minuten en traint heel de week. Vandaag maakt hij ook een belangrijk doelpunt. Ik ben blij hoe Yassin zijn rol nu invult en hoe hij bezig is met het team en zichzelf. Je wil dat spelers je het zo moeilijk mogelijk maken en dat doet Yassin op dit moment."

