Dominee Laurenskerk krijgt Rotterdammert

Predikant Bert Kuipers van de Grote of Sint Laurenskerk is zondagmiddag onderscheiden met 'De Rotterdammert'. Hij kreeg de bronzen penning bij zijn officiële afscheid. Kuipers was 22 jaar dominee in de Rotterdamse kerk.

Wethouder Grauss reikte De Rotterdammert uit. Hij zei in zijn toespraak dat hij vooral onder de indruk was van de vele initiatieven die Kuipers in gang heeft gezet om kerk en stad met elkaar te verbinden. "Je bent voortdurend bezig geweest om de kerk in de stad te brengen en de stad in de kerk. In een stad met zoveel mooie bruggen heb jij er nog een aantal extra geslagen. Je was een echte citypastor."







Bij gebeurtenissen met een grote maatschappelijke impact zette Kuipers de deuren van de Laurenskerk wijd open. Bijvoorbeeld bij de vliegramp met de MH17. Begin vorig jaar, toen moslims in Rotterdam zich bedreigd voelden, vormde hij samen met anderen een levende kring om de Essalam-moskee. Ze deden dit als teken van verbondenheid met de moslimgemeenschap. "Een sterke en symbolische daad tegen de polariserende krachten in de samenleving", zei wethouder Grauss.

Bert Kuipers begon zijn loopbaan in 1980 als predikant in Breukelen. Van 1987 tot 1996 was hij voorganger in de Hervormde Gemeente in Purmerend. Daarna ging hij als predikant aan de slag in Rotterdam, bij het Laurenspastoraat. Op 26 juni ging hij met emeritaat.