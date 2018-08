Hotelier redt Maasluis zee- slepershfdkantoor van sloop

Samen met de bekende Maassluise wilde weldoener en Euro-Products-eigenaar Gerrit Maliepaard legt de jongste hotelier van Nederland Floris van Vliet de laatste hand aan de verwezelijking van zijn jongensdroom; het idyllisch gelegen Hotel Maassluis aan de Govert van Wijnkade.

Pal op de hoek van de Buitenhaven en het Waterwegzeegat, waar ooit de Smit-slepers paraat lagen om Oceeanreuzen veilig de Rotterdamse haven binnen te helpen loodsen, is met de ingrijpende herverbouw van het oude Smit-hoofdkantoor uit 1897 Maassluis in een klap hun eerste en dus een uiterst uniek hotel rijker.

Het miljoenenproject dat het karakteristieke hoofdkantoor behoedt voor sloopteloorgang is op een oortje na gevild en daarmee dus meteen een gewilde prooi voor onze vooruitgschoven vlogpost-beambte Jack F Kerklaan.

Op ons verzoek wil ie maar al te graag op deze 22 jaar jonge General Hotelmanager Floris en z'n onafscheidelijke historischbesefvorser annex oud-herverbouwcompaan Leo Meijer aan,

om zich in een korte rondleidingstete a tete over de diverse wederwaardigheden in onderlinge dwarsverbandelistiek wederverkerig te verstaan,......