Oud-Spartaan Kevin Strootman voor vijf jaar naar Marseille Strootman (m) met zijn ploeggenoten De Rossi en Pjanic

Kevin Strootman speelt de komende vijf seizoenen voor Olympique Marseille in Frankrijk. De oud-Spartaan komt voor zo'n 25 miljoen over van AS Roma. Het is nog de vraag of zijn oude club Sparta iets aan de transfer gaat verdienen.

De trainer van Marseille, Rudi Garcia, is een oude bekende van Strootman. Tussen 2013 en 2016 werkte hij al met hem samen. Strootman kwam voor AS Roma in totaal 101 competitieduels uit en speelde vorig seizoen nog de halve finale van de Champions League. Nu kiest hij voor de nummer vier van Frankrijk, dat dit seizoen uitkomt in de Europa League. Voordat Strootman naar AS Roma ging, speelde hij vier seizoenen voor Sparta, een half jaar bij FC Utrecht en twee jaren bij PSV.