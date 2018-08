Deel dit artikel:











Ruzie in Rotterdam-Hillegersberg loopt uit op steekpartij Foto: MediaTV

In een huis aan de Ariadnestraat in Rotterdam-Hillegersberg is zondagavond een man neergestoken. Hij had ruzie met een vrouw, zegt de politie.

De gewonde man verliet het huis lopend. Hij was aanspreekbaar toen hij later met een ambulance naar het ziekenhuis werd gebracht. De vrouw is aangehouden. Volgens de politie had minstens één ruziemaker drugs gebruikt.

In het huis was een grote hond aanwezig. Die is meegenomen door de Dierenambulance.