Petitie 'Rotterdam nieuwe hoofdstad' online

Voor de actie is in rap tempo een logo ontworpen

Op internet kan vanaf zondag een petitie getekend worden om Rotterdam de nieuwe hoofdstad van Nederland te maken. Initiatiefnemer Rob Lagendijk wil er minstens 40 duizend handtekeningen mee ophalen. Als dat lukt, moet de Tweede Kamer zich uitspreken over het voorstel om Amsterdam van de troon te stoten.

"Er is het weekend hard gewerkt", laat Lagendijk weten. "De website en de petitie staan online." Voor de actie is ook een speciaal logo ontwikkeld. Met daarop de Erasmusbrug als icoon.

Volgens Lagendijk is Amsterdam een stad van het verleden en Rotterdam de stad van de toekomst. Nadat hij zijn plannen woensdag bij RTV Rijnmond had ontvouwd, werd Lagendijk platgebeld door andere media. Rotterdamse politici als Joost Eerdmans (Leefbaar Rotterdam) en Maurice Meeuwissen (PVV) schaarden zich direct achter het initiatief.

Kritiek op het plan is er ook. Sommige Rotterdammers zijn bang voor een vloedgolf aan toeristen of onbetaalbare huizen.

Er is geen wet waarin staat dat Amsterdam de hoofdstad van Nederland moet zijn. De grondwet vermeldt wel dat de koning moet worden beëdigd in de hoofdstad Amsterdam. Lagendijk: "Dus dan zullen we een grondwetswijziging moeten doorvoeren. Dat wordt een heel dikke kluif."