Boterhammenman wil meer brood op de plank

Johan Muurlink, oftewel Johan de Boterhammenman uit Rotterdam Zuid, wil verder doorgroeien. Hij smeert sinds dit voorjaar elke schooldag vele tientallen boterhammen voor kinderen die van huis uit geen lunch meekrijgen. Muurlink wil dat voor nog meer kinderen gaan doen. Dat vertelt hij op RTV Rijnmond.

Uitbreiden

Johan wil gaan uitbreiden naar meer dan de twee scholen waar hij nu boterhammen voor smeert. Binnenkort praat hij ook met de scholen over het verzorgen van ‘tienuurtjes’, tussendoortjes tussen ontbijt en middageten. “Het is nu heel groot aan het worden”, zegt hij.

Johan is nog in gesprek met de gemeente Rotterdam, om ervoor te zorgen dat er een stichting opgericht gaat worden.

Steun

Johan is met het boterhammen smeren begonnen toen hij zag hoe zijn zoontje brood deelde met een klasgenootje. Hij nam het heft in eigen handen. Eerst deed hij het allemaal uit eigen zak, maar na een oproepje op facebook kreeg hij vele donatie. Een supermarkt biedt elke maandag- en donderdagavond overgebleven brood aan en één keer per maand beleg en drinken.

Zelf doen

Johan gaat er in ieder geval nog lang niet mee stoppen. “Sommige gezinnen kunnen hun kinderen echt geen middageten geven. Ik ken gezinnen waar het avondeten elke dag al moeilijk is. Dit is nodig.” Tot nu toe redt hij het allemaal nog wel in zijn eentje, met hulp van familie en vrienden achter de schermen. “Het smeren doe ik allemaal wel zelf”, zegt hij.

De boterhammen smeert hij zelf en brengt hij vervolgens naar de lerarenkamer van de twee scholen, waarna de leraren de lunchpakketjes uitdelen in de pauze aan de kinderen die dit nodig hebben. Een vrije dag nemen of ziek zijn zit er niet in voor Johan: “Dat kan wel, maar dan moet ik wel vervanging zoeken, ik kan geen dagje overslaan natuurlijk.”

Zomervakantie

Hij heeft daarom goed uitgerust in de afgelopen schoolvrije weken. Deze maandagmorgen, de allereerste schooldag sinds de zomervakantie, gaat hij weer op pad. Vandaag met boterhammen met kaas, halal kipfilet en chocopasta.