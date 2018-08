School Hoogvliet klaar voor eerste schooldag

De zomervakantie is voorbij en de scholen gaan weer beginnen. Ook bij SBO Hoogvliet zijn ze er klaar voor.

Romy is een van de kinderen die deze maandag voor het eerst naar deze school voor speciaal basisonderwijs komt. Haar oma vertelt: "Het is heel spannend. Voor haar, maar ook voor onszelf. We moeten er wel even aan wennen." Ze lacht. "Vannacht was Romy om 04:00 uur al wakker geworden, om te vragen of we al brood hadden klaargemaakt!"

Renee Spetter, directrice van de school, is er ook klaar voor: "We zijn altijd heel nieuwsgierig of alle kinderen veilig en gezond weer terug zijn. Zelfs leerkrachten die vandaag niet hoeven te werken, komen even kijken of hun klasje weer compleet is. En of ze er weer zin in hebben natuurlijk!"

Lerarentekort

De school is blij dat het allemaal goed is gekomen met het team: de school had net als veel andere scholen in de regio te kampen met lerarentekorten. "Donderdagmiddag vóór de grote vakantie hadden we de laatste leerkracht binnen: het duurde dus tot een dag voor de vakantie voordat we het zeker wisten."

Voor een school met speciaal onderwijs zoals in Hoogvliet is het misschien nog wel extra moeilijk om goede mensen te vinden. "Het aanbod is zo gigantisch groot, collega's hebben zoveel keuzes. Je moet echt hart hebben voor speciaal basisonderwijs om hier te werken. En andere scholen willen natuurlijk ook hun formatie bezet hebben."

De formatie in Hoogvliet is in ieder geval compleet. Hoewel: "Ik heb nog wel een plekje voor drie dagen over. En er moet niets gebeuren, anders valt het kaartenhuis weer om!" zegt Spetter.