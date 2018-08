Ruben Schaken te gast in FC Rijnmond

Voormalig Feyenoord-speler Ruben Schaken schuift maandagmiddag aan in FC Rijnmond. Naast Schaken zitten ook Emile Schelvis en Geert den Ouden aan de desk bij presentator Bart Nolles.

In FC Rijnmond zal er uitgebreid gesproken worden over de derde speelronde in de eredivisie. Feyenoord verspeelde bijna een voorsprong bij Heerenveen en Excelsior wist de punten mee te nemen uit Breda na een zege op NAC.

Uiteraard blikken de heren ook terug op de wedstrijden van Sparta en FC Dordrecht in de Keuken Kampioen Divisie.

FC Rijnmond begint om 17.20 uur en wordt daarna ieder uur herhaal